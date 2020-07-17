Андре Шюррле завершил карьеру
Известный немецкий футболист Андре Шюррле принял решение повесить бутсы на гвоздь.
"Это решение зрело во мне долгое время. Всегда нужно играть определённую роль, чтобы выжить в каком-то деле. В противном случае ты потеряешь работу и не получишь новое предложение", - цитирует 29-летнего футболиста Der Spiegel.
В течение карьеры Шюррле выступал за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург", дортмундскую "Боруссию", "Фулхэм" и "Спартак".
За сборную Германии хавбек сыграл 57 матчей и забил 22 гола. Победитель ЧМ-2014, бронзовый призёр Евро-2012 и Евро-2016.
На клубном уровне Шюррле выиграл всего четыре трофея. Самый значимый - чемпионский титул АПЛ с "Челси".
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