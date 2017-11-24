Андре Силва: "Мне нужно найти больше уверенности в Серии А"

Нападающий "Милана" Андре Силва прокомментировал победу своей команды над "Аустрией" (5:1) в матче Лиги Европы, в котором он оформил дубль.

По словам футболиста, он рассчитывает успешнее играть и в чемпионате Италии.

"Было важно победить, хотя мы ждали, что игра будет непростой.Мы показали единение и провели хороший матч. Надеюсь, что у меня будут еще возможности забить. В Лиге Европы шансов больше, так что мне нужно найти больше уверенности в Серии А", - отметил он. | http://soccernews.ru