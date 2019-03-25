Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако"

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Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако"

Нападающий "Милана" Андре Силва, который на данный момент играет в "Севилье" на правах аренды, может перейти в "Монако". Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Контракт с итальянский клубом рассчитан до конца этого сезона. Однако потом они могут выкупить футболиста. Соглашение с "Миланом" действует до 2022 года.

По данным источника, игрок сможет перейти в "Монако", если команду покинет форвард Радамель Фалькао. Трансферная стоимость португальца - 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 39 встречах, отметившись 11 голами и 3 ассистами. 

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