Форвард итальянского "Милана" и сборной Португалии Андре Силва назвал сильнейшего футболиста планеты.

"Я хорошо взаимодействую на поле со всеми, но, естественно, Криштиану Роналду - лучший игрок мира, поэтому, конечно, он способен выигрывать матчи в одиночку", - приводит слова 21-летнего нападающего "россонери" SquawkaNews.

Напомним, Роналду может быть выставлен на трансфер. | soccernews.ru