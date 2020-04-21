Андре Силва не хочет покидать "Айнтрахт"

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Андре Силва не хочет покидать "Айнтрахт"

Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва не хочет покидать немецкий клуб. Футболист арендован у "Милана".

"Я был в отличной форме в последнее время. Но в период, когда все борются с пандемией коронавируса, я не могу ни о чем думать. Здоровье людей - все, что имеет значение.

Мне нравится чемпионат, люди, болельщики. Причин остаться в "Айнтрахте" много", - цитирует Силву Bild. 

В нынешнем розыгрыше форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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