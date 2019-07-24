Андре Силва не перейдёт в "Монако"

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Андре Силва не перейдёт в "Монако"

Трансфер нападающего "Милана" Андре Силвы в "Монако" сорвался, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летний футболист не смог договориться с монегасками об условиях личного контракта.

При этом клубы уже согласовали переход португальца за 30 миллионов евро, а сам форвард даже успел пройти медобследование.

Силва выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 40 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Севилье".

Контракт игрока с "россонери" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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