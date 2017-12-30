Андре Силва недоволен своим положением в "Милане"

Форвард "Милана" Андре Силва в январе может сменить клуб.

Как сообщает Calciomercato, игрок жалуется на маленькое количество игрового времени. Если "россонери" не учтет пожелание футболиста, то он покинет клуб.

Также Силва беспокоится, что из-за этой ситуации он может пропустить ЧМ-2018.

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