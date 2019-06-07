Андре Силва останется в "Милане" на следующий сезон

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Андре Силва останется в "Милане" на следующий сезон

Форвард Андре Силва следующий сезон проведет в "Милане", пишет Corriere Della Sera.

Напомним, нынешний сезон 23-летний португалец провел в "Севилье" на правах аренды. Недавно он вернулся в миланский клуб, который собирался продать его.

По информации издания, "россонери" решили оставить Силву в команде, так как намерены продать других игроков. Руководство рассчитывает на форварда в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что в Силве заинтересовал "Монако". 

В минувшем сезоне игрок участвовал в 27 матчах в Примере, забив 9 голов и сделав 2 результативные передачи.

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