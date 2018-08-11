Андре Силва переходит в "Севилью"

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Андре Силва переходит в "Севилью"

Нападающий "Милана" Андре Силва переходит в "Севилью", сообщает Goal.com.

По информации источника, андалусийский клуб возьмёт 22-летнего португальца в годичную аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.

Силва выступал за "Милан" с 2017 года, сыграл 40 матчей и забил 10 голов.

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"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

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