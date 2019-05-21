Андре Силва покинет "Севилью"

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Андре Силва покинет "Севилью"

Форвард "Милана" Андре Силва, который в прошедшем сезоне играл за "Севилью" на правах аренды, в инстаграме написал о том, что покидает испанский клуб.

"Сезон окончен. Хочу сказать спасибо "Севилье" за отличный прием. Я был очень рад выступать за эту команду и город. Надеюсь, скоро у  меня будут хорошие новости", - написал Силва.

Нападающий перешел в "Милан" из "Порту" летом 2017 года. В 2018 году был отдан в аренду "Севилье", за которую сыграл 23 матча и забил 9 голов.

Не пропустите: Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако"| http://soccernews.ru
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