Андре Силва поучаствовал в 10 голах сборной Португалии в 10 последних матчах

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Португалии играет с Швейцарией.

Один из мячей в этом поединке на счету португальского нападающего Андре Силва.

Этот гол стал девятым для форварда в отборе ЧМ-2018. Также на его счету одна результативная передача.

Таким образом Силва принял участие в 10 мячах сборной Португалии в 10 последних матчах.

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