Андре Силва прокомментировал интерес со стороны "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в европейские топ-клубы.

В феврале сообщалось, что португалец заинтересовал мадридский "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

"Я слышал об этом, но ничего более. Слухи есть слухи. В конце сезона будет то, что даёт мне больше мотивации работать. Это знак, что моя игра даёт плоды и что я проделал хорошую работу", - цитирует футболиста O Jogo.

В текущем сезоне 25-летний Силва сыграл за "Айнтрахт" 23 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 37 миллионов евро.

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