Андре Силва прошел медобследование в "Монако"

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Андре Силва прошел медобследование в "Монако"

Форвард "Милана" Андре Силва, вероятно, перейдет в "Монако".

Как сообщает Calciomercato, 23-летний португалец уже прошел медобследование во французском клубе.

Ожидается, что "Монако" подпишет с игроком соглашение до 2024 года. Стоимость сделки составит 30 миллионов евро.

Прошлый сезон Силва на правах аренды провел в "Севилье". За испанский клуб он сыграл 40 матчей, забил 11 голов и отдал три ассиста.

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