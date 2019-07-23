Андре Силва прошел медобследование в "Монако"
Форвард "Милана" Андре Силва, вероятно, перейдет в "Монако".
Как сообщает Calciomercato, 23-летний португалец уже прошел медобследование во французском клубе.
Ожидается, что "Монако" подпишет с игроком соглашение до 2024 года. Стоимость сделки составит 30 миллионов евро.
Прошлый сезон Силва на правах аренды провел в "Севилье". За испанский клуб он сыграл 40 матчей, забил 11 голов и отдал три ассиста.
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