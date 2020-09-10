Андре Силва стал игроком "Айнтрахта"

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Андре Силва стал игроком "Айнтрахта"

"Милан" расстался с форвардом Андре Силвой, футболист продолжит карьеру в "Айнтрахте". Об этом сообщает итальянский клуб.

По данным источника, 24-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до 2023 года.

Силва в прошлом сезоне играл в "Айнтрахте" на правах аренды. В 37 матчах он забил 16 голов. 

Ожидается, что в обратном направлении проследует Анте Ребич, который также играл в аренде в "Милане" в сезоне-2019/20.

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