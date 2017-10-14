Андре Силва: "Я принимаю критику Монтеллы и хочу доказать ему, что могу дать все о чем он просит"

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Андре Силва: "Я принимаю критику Монтеллы и хочу доказать ему, что могу дать все о чем он просит"

Форвард "Милана" Андре Силва поделился мнением о наставнике команды Винченцо Монтелле.

"Я согласен со всей критикой по отношению ко мне, если она конструктивна. Она помогает мне стать лучше. Я принимаю критику Монтеллы и хочу доказать ему, что могу дать все о чем он просит.

Винченцо - отличный тренер. Я знал о нем еще в те времена, когда он сам был футболистом. Я уверен, что он сможет меня многому научить" - приводит слова Силвы Football Italia.

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