Андре Силва: "Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам по команде"

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Андре Силва: "Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам по команде"Нападающий "Милана" Андре Силва поблагодарил партнеров по команде за то, что они помогли ему оформить хет-трик в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии" (5:1).

"Это первый матч в Лиге Европы для меня. Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам. Рад быть частью команды. Мы стараемся изо всех сил и бьемся друг за друга. Выйти в стартовом составе в чемпионате? Это решает тренер, а я упорно работаю", - отметил он. | http://soccernews.ru

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