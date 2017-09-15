Андре Силва: "Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам по команде"

Нападающий "Милана" Андре Силва поблагодарил партнеров по команде за то, что они помогли ему оформить хет-трик в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии" (5:1).

"Это первый матч в Лиге Европы для меня. Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам. Рад быть частью команды. Мы стараемся изо всех сил и бьемся друг за друга. Выйти в стартовом составе в чемпионате? Это решает тренер, а я упорно работаю", - отметил он. | http://soccernews.ru