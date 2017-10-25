Андре Силвой интересуются два клуба АПЛ

Форвардом итальянского "Милана" Андре Силвой интересуются два клуба английской Премьер-Лиги, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, 21-летний нападающий "россонери" попал в сферу интересов лондонского "Арсенала" и "Эвертона". Предпринять попытки заполучить португальца английские клубы могут уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Силва отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 11 матчах за "Милан".

Напомним, вчера в матче 1/8 финала кубка лиги "Арсенал" обыграл "Норвич". | soccernews.ru