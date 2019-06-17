Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в "Марселе" Соломона Рондона

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Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в "Марселе" Соломона Рондона

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в своей команде бывшего нападающего "Зенита" и "Рубина" Саломона Рондона. Об этом сообщает La Provence.

По данным источника, специалист хочет купить этого футболиста, так как уже работал с ним в "Зените" с 2014 по 2016 год. Кроме того, Виллаш-Боаш рассчитывает, что венесуэлец сможет заменить Марио Балотелли.

В минувшем сезоне футболист выступал в 33 матчах, забив 12 голов и сделав 7 ассистов.

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