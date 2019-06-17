Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в "Марселе" Соломона Рондона
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в своей команде бывшего нападающего "Зенита" и "Рубина" Саломона Рондона. Об этом сообщает La Provence.
По данным источника, специалист хочет купить этого футболиста, так как уже работал с ним в "Зените" с 2014 по 2016 год. Кроме того, Виллаш-Боаш рассчитывает, что венесуэлец сможет заменить Марио Балотелли.
В минувшем сезоне футболист выступал в 33 матчах, забив 12 голов и сделав 7 ассистов.
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|38
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|Марсель
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|Монпелье
|38
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|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
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|10
|Ренн
|38
|52
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|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
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|14
|Бордо
|38
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|Амьен
|38
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|16
|Тулуза
|38
|38
|17
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|38
|36
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|Дижон
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|38
|33
|20
|Генгам
|38
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