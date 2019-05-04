Андре Виллаш-Боаш поздравил "Зенит" с чемпионством на русском языке
Экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в инстаграме написал поздравление бывшему клубу на русском языке.
Сегодня, 4 мая, "Зенит" в пятый раз стал чемпионом России.
"Зенит чемпион. Молодец", - написал Виллаш-Боаш.
"Зенит" заранее оформил чемпионство, так как сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1), а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив" (2:0). Теперь москвичи не смогут догнать петербуржцев.
Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 года по 2016-й.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19