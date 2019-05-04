Андре Виллаш-Боаш поздравил "Зенит" с чемпионством на русском языке

Экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в инстаграме написал поздравление бывшему клубу на русском языке.

Сегодня, 4 мая, "Зенит" в пятый раз стал чемпионом России.

"Зенит чемпион. Молодец", - написал Виллаш-Боаш.

"Зенит" заранее оформил чемпионство, так как сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1), а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив" (2:0). Теперь москвичи не смогут догнать петербуржцев.

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 года по 2016-й.

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