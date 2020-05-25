Андре Виллаш-Боаш решил не уходить из "Марселя"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться на посту наставника французского клуба.

"Я счастлив в "Марселе". Хочу сыграть с командой в Лиге Чемпионов. Что касается нового контракта, нужно понимать экономическую ситуацию. Любой тренер хочет иметь подходящие условия для работы", — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Франции благодаря досрочному завершению сезона. Это позволит марсельцам сыграть в Лиге Чемпионов сезона-2020/2021. Ранее он тренировал "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".

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