Андре Виллаш-Боаш решил не уходить из "Марселя"
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться на посту наставника французского клуба.
"Я счастлив в "Марселе". Хочу сыграть с командой в Лиге Чемпионов. Что касается нового контракта, нужно понимать экономическую ситуацию. Любой тренер хочет иметь подходящие условия для работы", — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.
Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Франции благодаря досрочному завершению сезона. Это позволит марсельцам сыграть в Лиге Чемпионов сезона-2020/2021. Ранее он тренировал "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".
Не пропустите: Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов
-
Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"
-
Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в карьере
-
Андрей Лунин оценил свои шансы пробиться в основу "Реала"
-
"Впереди ММА". Уткин предположил, какое будущее ожидает игрока "Спартака" Гулиева
-
Гонсало Игуаин не вошел в символическую сборную аргентинцев в истории "Наполи"
-
Андре Виллаш-Боаш решил не уходить из "Марселя"
-
Легенда "Севильи" скончался на 90-м году жизни
-
Переход Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса
-
Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке
-
"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона
-
Мартин Эдегор может остаться в "Реале" в следующем сезоне
-
"Барселона" объявила о начале продаж многоразовых защитных масок
-
"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле
-
"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США
-
2
"Челси" отказался от трансфера Бога
-
3
Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке
-
"Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль
-
Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13