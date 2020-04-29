Андре Виллаш-Боаш высказался о досрочном завершении чемпионата Франции
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поддержал решение правительства Франции о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
"Я считаю данное решение полностью логичным, так как сейчас рано начинать даже тренироваться. Очень сложно выполнить все требования для возобновления тренировочных занятий. Хорошо, что принято именно такое решение. Мы должны отдать дань всем жертвам пандемии. Сейчас приоритетом для всех является здоровье. Мы все должны понимать, в какой ситуации оказались", - приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe.
После 28 туров "Марсель" занимает второе место в чемпионате Франции и отстает от лидирующего ПСЖ на 12 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13