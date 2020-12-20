Андреа Пирло дал комментарий по поводу игры "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал встречу 14-го тура Серии А с "Пармой" (4:0).

"Ничья с "Аталантой" огорчила нас. Сегодня мы компенсировали потерю баллов. Было важно не просто победить, а чтобы нападающие пополнили копилки голов. И Мората и Роналду горели желанием отличится снова. Задачей команды было помочь им в этом.

Криштиану был зол от нереализованного пенальти в ворота "Аталанты".