Андреа Пирло дал комментарий по поводу игры "Ювентуса"

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Андреа Пирло дал комментарий по поводу игры "Ювентуса"Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал встречу 14-го тура Серии А с "Пармой" (4:0).

"Ничья с "Аталантой" огорчила нас. Сегодня мы компенсировали потерю баллов. Было важно не просто победить, а чтобы нападающие пополнили копилки голов. И Мората и Роналду горели желанием  отличится снова. Задачей команды было помочь им в этом.

Криштиану был зол от нереализованного пенальти в ворота "Аталанты". 

Я поставил четкие цели, и мы движемся к ним хорошими темпами. Главная - быть лидерами Серии А и относиться одинаково и к игре с "Барселоной", и к игре с "Пармой", – сказал Пирло DAZN.

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