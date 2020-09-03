Андреа Пирло назвал цели "Ювентуса" на следующий сезон

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о целях команды на следующий сезон.

"Нам предстоит непростой путь. Мы еще толком не начали готовиться к сезону, так как в моем распоряжении не все футболисты. К тому же, у нас появятся еще новички. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха. Наша задача минимум - 10-е скудетто подряд. Также мы должны дойти до финала Лиги Чемпионов.

Мы будем работать над прессингом, чтобы быстро возвращать мяч после потерь. Завершившаяся Лига Чемпионов показала, что успешными командами являются те, которые быстро возвращают себе мяч", - приводит слова Пирло официальный сайт клуба.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии "Ювентус" встретится с генуэзской "Сампдорией". Матч состоится 19 или 20 сентября.

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