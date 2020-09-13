Андреа Пирло назвал приоритетную трансферную цель "Ювентуса"

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Андреа Пирло назвал приоритетную трансферную цель "Ювентуса"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в товарищеском матчей с "Новарой" (5:0), а также рассказал о трансферных планах клуба.

"Мы используем разные тактические варианты. В первом тайме мы играли по схеме в четыре защитника, а во втором использовали трех. Команда играет с энтузиазмом. 

Нам как можно скорее нужен нападающий. Трансферное окно открыто до начала октября, так что у нас есть время.

Роналду находится в полном порядке. Он доказал это сегодня и в матче за сборную Португалии", - приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб проявляет интерес к Луису Суаресу ("Барселона"), Оливье Жиру ("Челси"), Эдину Джеко ("Рома") и Аркадиушу Милику ("Наполи").

Не пропустите: "Ювентус" определился с тремя трансферами на выход. | http://soccernews.ru
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