Андреа Пирло назвал приоритетную трансферную цель "Ювентуса"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в товарищеском матчей с "Новарой" (5:0), а также рассказал о трансферных планах клуба.
"Мы используем разные тактические варианты. В первом тайме мы играли по схеме в четыре защитника, а во втором использовали трех. Команда играет с энтузиазмом.
Нам как можно скорее нужен нападающий. Трансферное окно открыто до начала октября, так что у нас есть время.
Роналду находится в полном порядке. Он доказал это сегодня и в матче за сборную Португалии", - приводит слова Пирло Football Italia.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб проявляет интерес к Луису Суаресу ("Барселона"), Оливье Жиру ("Челси"), Эдину Джеко ("Рома") и Аркадиушу Милику ("Наполи").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17