Андреа Пирло определился с первой трансферной целью "Ювентуса"

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Андреа Пирло определился с первой трансферной целью "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, на трансфере игрока настаивает новый главный тренер туринского клуба Андреа Пирло. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также хавбеком активно интересуется "Интер".

Стоит отметить, что Тонали называют "новым Андреа Пирло".

В нынешнем сезоне 20-летний Тонали провел за "Брешию" 36 поединков во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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