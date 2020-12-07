Андреа Пирло поделился мнением о Роналду и Месси

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси накануне их очного поединка в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Куман прав, когда говорит, что выбирать из них лучшего, – это нечестно. Оба умеют устроить шоу и делают это вот уже на протяжении 15 лет.

Криштиану и Лео делят "Золотой мяч" уже 15 лет. И нельзя говорить, что один лучше другого. Это феноменальные футболисты, миллионы людей счастливы всякий раз, когда они выходят на поле.