Андреа Пирло рассказал, по какой схеме будет играть "Ювентус"
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что он предпочитает использовать схему 4-3-3.
"Наша игра будет зависеть от футболистов. Хотя мне нравится схема 4-3-3, когда все бегут вперед. Мне нравится контроль мяча, а также передачи через все поле, если это нужно.
Если игрокам не подойдет 4-3-3, то будем искать другие варианты. Нельзя зацикливаться на одной схеме.
У "Ювентуса" есть проблемы в полузащите. У нас есть Роналду, но ему необходима помощь", - цитирует Пирло Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17