Андреа Пирло рассказал, по какой схеме будет играть "Ювентус"

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что он предпочитает использовать схему 4-3-3.

"Наша игра будет зависеть от футболистов. Хотя мне нравится схема 4-3-3, когда все бегут вперед. Мне нравится контроль мяча, а также передачи через все поле, если это нужно.

Если игрокам не подойдет 4-3-3, то будем искать другие варианты. Нельзя зацикливаться на одной схеме.

У "Ювентуса" есть проблемы в полузащите. У нас есть Роналду, но ему необходима помощь", - цитирует Пирло Football Italia.

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