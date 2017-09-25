Андреев: "В игре Кокорина появилась легкость, он поймал кураж"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев​ отметил изменения в игре Александра Кокорина. Легендарный игрок считает, что форвард поймал кураж.

"Сегодня очень сильно выглядит Кокорин. У него появилась легкость. А еще важнее, что у него есть кураж. Он уже куражится, понимаете? А эта страшная вещь в хорошем смысле этого слова. Кстати, совсем недавно наткнулся в интернете на статью: "Те, кто критиковал Кокорина раньше". Нашел там и себя.

Я тогда сказал, что, видимо, прогресса у него уже не будет… Но при этом добавил, что хотел бы ошибиться в своих предположениях. И теперь я с удовольствием признаю свою ошибку. Очень рад за него. Александр восстал из пепла. На него очень приятно смотреть. Особенно в первом тайме он произвел просто колоссальное впечатление", - отметил он.

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