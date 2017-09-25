Андреев: "В игре Кокорина появилась легкость, он поймал кураж"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Андреев: "В игре Кокорина появилась легкость, он поймал кураж"Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев​ отметил изменения в игре Александра Кокорина. Легендарный игрок считает, что форвард поймал кураж.

"Сегодня очень сильно выглядит Кокорин. У него появилась легкость. А еще важнее, что у него есть кураж. Он уже куражится, понимаете? А эта страшная вещь в хорошем смысле этого слова. Кстати, совсем недавно наткнулся в интернете на статью: "Те, кто критиковал Кокорина раньше". Нашел там и себя.

Я тогда сказал, что, видимо, прогресса у него уже не будет… Но при этом добавил, что хотел бы ошибиться в своих предположениях. И теперь я с удовольствием признаю свою ошибку. Очень рад за него. Александр восстал из пепла. На него очень приятно смотреть. Особенно в первом тайме он произвел просто колоссальное впечатление", - отметил он. 

Читайте:  Шалимов: "Зенит" - грамотная команда, они перекрывали все коридоры" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов