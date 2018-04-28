Андрес Иньеста: испанский гений в тени

В пятницу 27 апреля на прощальной пресс-конференции великий испанский футболист Андрес Иньеста объявил о завершении своей карьеры в "Барселоне". 33-летний полузащитник в системе клуба провел 22 года, выиграл все возможные трофеи, при этом будучи ключевым звеном команды. Вся страна отдает дань своему любимцу. Редакция SoccerNews также не могла остаться в стороне и не вспомнить самые яркие вехи его карьеры в клубе и в сборной.

Дебют

Иньеста дебютировал за первую команду "Барселоны" в возрасте 18 лет и сразу же в Лиге Чемпионов. В выездном матче группового этапа против "Брюгге" Андрес появился в стартовом составе, а каталонцы одержали победу благодаря единственному голу Рикельме. Тогдашний наставник "блаугранас" Луи ван Гаал рассмотрел в юном мальце необычайный талант и стал его потихоньку наигрывать. Вскоре голландский специалист покинул каталонский гранд, но на смену ему пришел Франк Райкаард, который и раскрыл его по-настоящему. Еще в сезоне 2003/2004 Иньеста вынужден был довольствоваться ролью запасного, но уже в следующем году он окончательно закрепился в основе и больше никогда из нее не выпадал. Национальной сборной Испании Иньеста не нужен был до мая 2006 года. Андрес достаточно поздно, в возрасте 22 лет дебютировал за главную команду страны. Случилось это в товарищеском поединке против сборной России, тогда он вышел на замену уже в перерыве. Символично, что тот матч проходил в его родной провинции Альбасете.

Семь больших финалов

Иньеста является одним из самых титулованных футболистов мира. "Волшебник" завоевал все кубки, которые только можно было, но особняком стоит выделить достижение "семи больших финалов". Андрес – автор уникального рекорда. Принимая участие в семи решающих поединках (финалы Лиги Чемпионов, Чемпионата Мира и Европы), его команда непременно побеждала. Причем практически во всех случаях он был лучшим на футбольном поле! В финале Лиги Чемпионов-2006 "Барселона" добыла волевую победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 2:1, таким образом начав свой звездный еврокубковый путь. "Волшебник" вышел на поле в перерыве, заменив Эдмилсона, на тот момент каталонцы уступали. Уже тогда он являлся очень важным звеном команды, дирижируя в центре поля, несмотря на то, что основная слава доставалась главным звездам команды, коими были Рональдиньо и Самюэль Это`о.

Следующие два сезона "Барселоны" были относительно провальными, но за это время Иньеста дорос до незаменимого футболиста в сборной Испании. Их связка с Хави называлась лучшей в Европе, а Евро-2008 стало временем триумфа "Фурии Роха". Андрес отыграл во всех матчах турнира, отдав две голевые передачи и попав в символическую сборную по итогам Чемпионата Европы. Сезон 2008/2009 вышел по-настоящему сказочным для "Барселоны" и Андреса Иньесты в частности. После отставки Франка Райкаарда команду возглавил Пеп Гвардиола и уже в дебютном сезоне под его руководством каталонцы выиграла требл. Завершилась кампания римским финалом Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", в котором "волшебник" отыграл практически весь матч, будучи замененным лишь в компенсированное время. Но куда большую лепту Иньеста внес чуть раньше – в ответном полуфинальном поединке с "Челси". Именно благодаря его голу, забитому под финальный свисток, "Барса" пролезла в финал.

Пожалуй, главным матчем Иньесты в карьере футболиста является решающий поединок на Чемпионате Мира в ЮАР. Гол "иллюзиониста" стал единственным в финале против сборной Нидерландов. На 116-й минуте Андрес расстрелял ворота Мартена Стекеленбурга, таким образом принеся первое в истории золото сборной Испании на Мундиале.

Спустя два года "Барселона" снова сошлась в финале Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и опять вышла победителем. Иньеста уже традиционно был одним из лучших на поле, отыграл полностью весь матч, записав на свой счет голевую передачу, ассистировав Лео Месси.

В 2012 году на Евро-2012 сборная Испании защитила титул чемпиона Европы, а Андрес снова стал лучшим игроком турнира. В финале "Фурия Роха" разгромила сборную Италии со счетом 4:0 и несмотря на то, что Иньеста напрямую не поучаствовал ни в одной голевой атаке, именно он был признан самым полезным футболистом решающего сражения.

Ну и наконец, финал Лиги Чемпионов-2015. Тогда "Барселона" Луиса Энрике схлестнулась с туринским "Ювентусом" и вязла верх со счетом 3:1. Андрес Иньеста провел на поле 77 минут, но и этого хватило, чтобы именно его назвали лучшим игроком финала.

Номинации на Золотой Мяч

Андресу Иньесте, как и многим другим футболистам своего поколения, не повезло играть в эру Лео Месси и Криштиану Роналду с точки зрения борьбы за главный индивидуальный трофей – Золотой Мяч. Каталонец так и не получил его, хотя два раза был очень близок к этому. Еще до объявления о завершении карьеры в "Барселоне", главный редактор журнала "France Football" поспешил попросить прощения за то, что Иньеста не получил личную награду в 2010 году, когда выиграл для своей страны Кубок Мира. Тогда "мяч" достался его партнеру по команде Лионелю Месси, в то время как испанец расположился на второй строчке. В 2012 году Иньеста снова был номинирован на самую престижную личную награду, но в этот раз по итогам голосования он занял третью строчку, пропустив вперед все того же аргентинца и португальца.

Прощание с "Барселоной"

Прощание с родным клубом Андреса длится до сих пор. Каждая его замена сопровождается шквалом щедрых аплодисментов, даже от болельщиков принципиальных соперников каталонского гранда. Иньесту любят везде! Показательным моментом стала его замена в недавнем финале Кубка Короля против "Севильи", когда поднялся весь стадион и устроил овацию.

Из-за своего врожденного благородства и скромности "волшебник" находился все время где-то в тени более медийных партнеров по команде, но при этом являлся настоящим лидером, как на футбольном поле, так и вне его. Иньеста мог бы еще не один сезон просидеть в "Барселоне" и пополнить свою коллекцию еще несколькими трофеями, но возраст берет свое и он не хочет стать обузой для команды. Вовремя уйти – решение по-настоящему великого спортсмена!

Gracias, Andres!

Богдан Архипенко

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