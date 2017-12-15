Андресса Урак - бывшая любовница Роналду

Имя бразильской модели Андрессы Урак засветилось в спортивных СМИ после того, как появилась информация о ее интимных связях с одним из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду, на тот момент еще состоявшего в отношениях с другой представительницей модельного бизнеса - Ириной Шейк. Эта маленькая подробность из жизни португальского бомбардира вынудила нас вспомнить о пышногрудой красотке еще раз.

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