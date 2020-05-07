Андрей Аршавин дал совет фанатам, какие фильмы посмотреть во время карантина

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Андрей Аршавин дал совет фанатам, какие фильмы посмотреть во время карантина
Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин порекомендовал фанатам пять фильмов, которые стоит посмотреть во время карантина.

Список от экс-футболисты выглядит так: "Девчата", "Ликвидация", "Нимфоманка", "Нюхач" и "Оттепель".

38-летний Аршавин является воспитанником "Зенита". За свою карьеру он провел за клуб из Санкт-Петербурга 374 матча во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 106 результативных передач. Также он играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка Премьер-лиги, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань". | http://soccernews.ru
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