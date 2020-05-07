Андрей Аршавин дал совет фанатам, какие фильмы посмотреть во время карантина
Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин порекомендовал фанатам пять фильмов, которые стоит посмотреть во время карантина.
Список от экс-футболисты выглядит так: "Девчата", "Ликвидация", "Нимфоманка", "Нюхач" и "Оттепель".
38-летний Аршавин является воспитанником "Зенита". За свою карьеру он провел за клуб из Санкт-Петербурга 374 матча во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 106 результативных передач. Также он играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка Премьер-лиги, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.
Не пропустите: Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20