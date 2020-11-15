Андрей Аршавин назвал фаворита в матче Турция - Россия

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что он считает россиян аутсайдерами в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Турции.

"Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Матч Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало встречи - в 22:45 мск.

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