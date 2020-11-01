Андрей Аршавин поделился мнением о составах клубов в РПЛ
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о составах клубов в чемпионате России.
"У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У "Локомотива", к примеру, такой возможности нет. "Зенит" в минувшем туре выглядел уставшим.
Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у "Зените", к примеру, будет просадка уже по уровню футболистов.
У армейцев идеальной связкой в центре обороны является Магнуссон - Дивеев. Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА", - сказал Аршавин в эфире "После футбола".
Лидером чемпионата России после 13 туров является ЦСКА.
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