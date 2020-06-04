Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените"

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Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените"
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Андрей Аршавин стал новым заместителем спортивного директора "Зенита", сменив на это посту Вячеслава Малафеева, который покинул клуб.

"Малафеев не обижен на "Зенит". Он сказал, что только с "Зенитом" связывает свою жизнь, но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".

Напомним, что ранее Аршавин работал советником генерального директора "Зенита" по молодежному футболу.

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