Андрей Аршавин прокомментировал назначение Ваноли в "Спартак"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московского "Спартака".
"Мне трудно это оценить. Конечно, немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нем.
Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести", — сказал Аршавин.
Напомним, что контракт с Ваноли подписан на полтора года.
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