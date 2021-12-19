Андрей Аршавин прокомментировал назначение Ваноли в "Спартак"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московского "Спартака".

"Мне трудно это оценить. Конечно, немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нем.

Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести", — сказал Аршавин.

Напомним, что контракт с Ваноли подписан на полтора года.

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