Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение нынешнего руководства клуба не снимать команду с чемпионата России.
"На эмоциях можно всякую хрень городить, но я не могу предположить, что "Спартак" может сняться. Очень прискорбно, что "Спартак" скатился до истерики. Он мне напоминает истеричку. Если вы посмотрите статистику, то вы увидите, что в прошлом сезоне больше всех пострадал "Ростов". Но мы не видели подобных истерик от них", - приводит слова Червиченко Sport24.
Напомним, что после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2) владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России. Впрочем, через пару дней Федун свое решение отменил.
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