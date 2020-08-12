Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой

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Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой

Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение нынешнего руководства клуба не снимать команду с чемпионата России.

"На эмоциях можно всякую хрень городить, но я не могу предположить, что "Спартак" может сняться. Очень прискорбно, что "Спартак" скатился до истерики. Он мне напоминает истеричку. Если вы посмотрите статистику, то вы увидите, что в прошлом сезоне больше всех пострадал "Ростов". Но мы не видели подобных истерик от них", - приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2) владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России. Впрочем, через пару дней Федун свое решение отменил.

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