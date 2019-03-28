Андрей Федун - фанатам: "Болейте за "Спартак", а не за Карреру"
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказался о последнем визите Массимо Карреры.
"Я не могу понять тех людей, кто говорит: "Мы болеем за Карреру". Это замечательно. Болейте за него, если он начнет тренировать какую-то команду. Допустим в Италии. Я думаю, что если ты поддерживаешь клуб, так поддерживай его всегда. Или предположим, что ты болельщик Роналду, тогда отправляйся за ним из Мадрида в Турин, а "Реал" и "Ювентус" тут не при делах.
Также и со "Спартаком". Если болеешь за "Спартак", поддерживай его. Клуб, который существует с 1922 года. Болейте за "Спартак", а не за Карреру", - приводят слова Федуна российские СМИ.
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|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
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|20
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|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
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|14
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|20
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|16
|Енисей Красноярск
|20
|11