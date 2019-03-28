Андрей Федун - фанатам: "Болейте за "Спартак", а не за Карреру"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказался о последнем визите Массимо Карреры.

"Я не могу понять тех людей, кто говорит: "Мы болеем за Карреру". Это замечательно. Болейте за него, если он начнет тренировать какую-то команду. Допустим в Италии. Я думаю, что если ты поддерживаешь клуб, так поддерживай его всегда. Или предположим, что ты болельщик Роналду, тогда отправляйся за ним из Мадрида в Турин, а "Реал" и "Ювентус" тут не при делах.

Также и со "Спартаком". Если болеешь за "Спартак", поддерживай его. Клуб, который существует с 1922 года. Болейте за "Спартак", а не за Карреру", - приводят слова Федуна российские СМИ.

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