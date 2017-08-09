Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"

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Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун прокомментировал информацию о ложном минировании арены.

"Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч. Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно - работают полицейские-кинологи.

Это обычная история, которая случается не в первый раз. Мы обязаны реагировать на это, поэтому все эти действия выполняются", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что мужчина, сообщивший о минировании стадиона, уже задержан полицией.

Сегодня на стадионе состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" и начнется в 19.30 мск.

Не пропустите: Стадион "Спартака" был ложно заминирован. | http://soccernews.ru

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