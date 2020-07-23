Андрей Федун может выйти из совета директоров "Спартака"
23 июля по инициативе Шамиля Газизова состоится совет директоров "Спартака".
По сведениям журналиста Вячеслава Короткина, заседание пропустит Андрей Федун. Вероятно, в ближайшее время брат владельца "Спартака" Леонида Федуна выйдет из совета директоров.
Отмечается, что во время заседания планируется обсуждение итогов сезона для основы, дубля, молодежки. Также будут затронуты темы летних трансферов, трансферного бюджета, изменения в составе совета директоров, кадровые изменения в структуре клуба и цели на следующий сезон.
В завершившемся сезоне РПЛ "Спартак" финишировал на седьмом месте.
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|23
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|ЦСКА Москва
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|36
|6
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
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|23
|23
|14
|Рубин
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|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
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|22