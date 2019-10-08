Андрей Федун: "Совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового главного тренера"
Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера на заседании совета директоров "Спартака", которое прошло сегодня, не обсуждалась. Об этом сообщает Sport24.
"Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали", - сказал Федун.
Напомним, вчера, 7 октября, клуб встречался с бывшим тренером "Шальке" Доменико Тедеско, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
А еще: Тедеско покидает Москву после переговоров со "Спартаком" | http://soccernews.ru
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