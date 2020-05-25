Андрей Лунин оценил свои шансы пробиться в основу "Реала"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Овьедо" на правах аренды, оценил свои шансы пробиться в основной состав королевского клуба.

"Мое будущее зависит от "Реала". Я готов бороться за место в составе. Я тренируюсь для этого каждый день. Сделаю все от меня зависящее", - приводит слова Лунина официальный сайт "Овьедо".

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провел за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 голов.

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