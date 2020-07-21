Андрей Лунин вернется в "Реал"

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Андрей Лунин вернется в "Реал"

Украинский вратарь Андрей Лунин вернется в "Реал" по завершении срока аренды в "Овьедо".

Лунин провел последний матч за "Овьедо" в поединке 42-го тура Сегунды с "Эльче" (1:2). Украинец отыграл все 90 минут и пропустил два мяча. Таким образом, арендное соглашение игрока с "Овьедо" завершено.

В нынешнем сезоне 21-летний Лунин провел за "Овьедо" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Леганес" мог избежать вылета из Ла Лиги, но судья ошибся в пользу "Реала". | http://soccernews.ru
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