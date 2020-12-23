Андрей Лунин выполнил "сухой лист" на тренировке "Реала"

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Андрей Лунин выполнил "сухой лист" на тренировке "Реала"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин исполнил знаменитый удар "сухой лист" на тренировке королевского клуба.

Нет угла - нет проблем! Качественный удар от Лунина", - говорится в официальном Instagram "Реала".

В нынешнем сезоне 21-летний Лунин не провел за "Реал" ни одного матча. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "Вальядолид" и "Овьедо". Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2024 года.

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