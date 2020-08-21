Андрей Мостовой рассказал о сравнении с Александром Мостовым

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Андрей Мостовой рассказал о сравнении с Александром Мостовым

Хавбек "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о том, сравнивают ли его с легендарным российским игроком Александром Мостовым, которого в "Сельте" звали "царем".

"Миша Кержаков постоянно шутит, "царем" меня зовет. Мы с Александром познакомились, когда я однажды в прямой эфир выходил на "Матч ТВ". Первое, что он сказал: "Нет, вроде не похож". Я еще сильно удивился - оказывается, он узнал обо мне еще в "Долгопрудном", потому что живет где-то рядом и однажды пришел на матч, как раз когда я играл. Отметил меня, спросил, кто такой. Ему сказали: "Мостовой". Вот он и запомнил. Я много разных нарезок с его игрой смотрел - не просто так человека "царем" называли", - рассказал Мостовой.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 2 матчах РПЛ.

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