Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020

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Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020Фото: инстаграм Пятова/Автор неизвестен

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов высказался перед матча матчем против сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Евро.

"Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться.

Везение? Везет сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и целом — на этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть", — приводит слова Пятова "Команда №1".

Украина сыграет со сборной Швеции 19 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Глазго.

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