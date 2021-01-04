Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

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Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Новым главным тренером лондонского "Челси" может стать наставник сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, украинский специалист входит в число приоритетных вариантов для английского клуба. Руководство "Челси" рассматривает вариант с увольнением нынешнего тренера Фрэнка Лэмпарда, у которого испортились отношения с некоторыми игроками. К тому же "аристократы" попали в неудачную серию и опустились на восьмое место в Премьер-лиге.

44-летний Шевченко тренирует сборную Украины с 2016 года. Под его руководством украинцы пробились в финальную стадию Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года.

Не пропустите: Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси". | http://soccernews.ru
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