Андрей Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером шотландского "Селтика", сообщает издание The Sun.

По информации источника, украинский специалист хочет начать свою клубную карьеру тренера в Британии, а шотландский клуб видит в украинце кандидата на замену Анте Постекоглу.

"Селтик" начал этот сезон с двух поражений в Лиге Европы и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в 7 матчах.

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