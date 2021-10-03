Андрей Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола
Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером шотландского "Селтика", сообщает издание The Sun.
По информации источника, украинский специалист хочет начать свою клубную карьеру тренера в Британии, а шотландский клуб видит в украинце кандидата на замену Анте Постекоглу.
"Селтик" начал этот сезон с двух поражений в Лиге Европы и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в 7 матчах.
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