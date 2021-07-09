Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от матча финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

"Уэмбли" будет большим преимуществом для англичан. Английских фанатов будет больше. Я знаю, что такое переполненный "Уэмбли", это огромное преимущество для Англии.

Сейчас всю страну переполняют эмоции. Это, конечно, плюс для футболистов, потому что в них верит вся страна.

Но никогда нельзя забывать, что итальянцы – бойцы. Это сильная команда, ее нужно уважать.

Уверен, мы можем увидеть нечто прекрасное в финале, потому что обе команды показывают отличный футбол, в обеих сборных выступают классные игроки, быстрые, умные и креативные", – сказал экс-игрок "Милана".