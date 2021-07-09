Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Теги чемпионат европыанглияиталияандрей шевченко

Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от матча финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

"Уэмбли" будет большим преимуществом для англичан. Английских фанатов будет больше. Я знаю, что такое переполненный "Уэмбли", это огромное преимущество для Англии.

Сейчас всю страну переполняют эмоции. Это, конечно, плюс для футболистов, потому что в них верит вся страна.

Но никогда нельзя забывать, что итальянцы – бойцы. Это сильная команда, ее нужно уважать.

Уверен, мы можем увидеть нечто прекрасное в финале, потому что обе команды показывают отличный футбол, в обеих сборных выступают классные игроки, быстрые, умные и креативные", – сказал экс-игрок "Милана".

Финальный матч чемпионата Европы состоится 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Манчини высказался перед финал Евро-2020

Манчини высказался перед финал Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов