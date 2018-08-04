Андрей Шевченко подвёл итоги матча "Динамо" - "Шахтёр"

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Андрей Шевченко подвёл итоги матча "Динамо" - "Шахтёр"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча третьего тура УПЛ между киевским "Динамо" и "Шахтёром".

"Динамо" победило, потому что больше хотело. У них стартует Лига Чемпионов, команда в хорошем физическом состоянии, есть желание. "Динамо" выбрало правильную тактику, не создавали пространства для соперника. "Шахтёру" было тяжело, они владели инициативой, но моментов не было. "Динамо" больше хотело забить, игра хорошей получилось. Приятно, что пришло столько людей" - сказал Шевченко.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Шахтёр". | http://soccernews.ru

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2 Шахтер Донецк 3 6
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7 Олимпик Донецк 2 3
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