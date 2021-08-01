Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины. Сегодня истек его контракт с УАФ

3 Теги украинаандрей шевченко

Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины. Сегодня истек его контракт с УАФФото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с украинской ассоциацией футбола истек. 

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны.

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шевченко.

Напомним, что на Евро-2020 украинская сборная под руководством Шевченко впервые в своей истории вышла из группы, а также дошла до стадии 1/4 финала, где вылетела от сборной Англии.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Шева просто набивает себе цену. Если бы Вася узнал какая зарплата у Андрюхи, он бы офигел и не писал бы гадости на Черчесова по поводу его "огромной" зарплаты!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Андрей Николаевич - обыкновенная жертва политических интриг на Украине.С одной стороны,он получил в сборной необходимый опыт,с другой,на сборной пиарились все ,кому не лень.Естественно,офис Зеленского ответственен за это и не только.Сколько людей погубили , сколько роялей испортили алчные подонки,не сосчитать!Можно сказать, что Андрюха - неплохой тренер.Так почему бы не в Реал?Ведь королевский клуб - это олимп футбольной индустрии и Шевченко достоин возглавить великий мадридский!Вискас Эль Мадрид!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ему дорога только в Италию, и только в разгар сезона, когда берут всех кто под руку попадёт! )))))))

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