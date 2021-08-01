Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины. Сегодня истек его контракт с УАФ

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с украинской ассоциацией футбола истек.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны.

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шевченко.

Напомним, что на Евро-2020 украинская сборная под руководством Шевченко впервые в своей истории вышла из группы, а также дошла до стадии 1/4 финала, где вылетела от сборной Англии.

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